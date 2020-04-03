Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği’nden pankartlı destek

Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği, son günlerde korona ile mücadele kapsamında gece-gündüz demeden çalışan sağlık çalışanları ve polis ekiplerine destek verdiklerini ilçenin belirli noktalarına, ‘Tüm Sağlık Çalışanları Sizlerle Minnettarız’ Tüm Emniyet Çalışanları Sizlerle Minnettarız’ yazılı pankartları asarak destek verdiler.
"EMEKLERİNİZİ UNUTMAYACAĞIZ"
Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bülent Arslan, ‘Kendilerini Türk milletinin sağlığına adamış başta tüm sağlık çalışanlarına sonrasında güvenliğimizi sağlayan gece gündüz sokaklarda olan emniyet güçlerimize, halkımız için hizmet eden tüm emekçilerimize selam olsun. Biliyoruz çok Yoruldunuz. Ne sizleri, Ne de emeklerinizi unutmayacağız, Nice sağlıklı günlerde görüşmek üzere’ ifadeleri kullanıldı.
Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği Karamürsel Belediyesini de unutmayarak başta Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a ve ekibine de ‘alınan sağlık tedbirleri için teşekkür ederek’ hazırladıkları pankartı belediyenin girişine astı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz