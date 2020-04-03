Kocaeli'de vaka sayısı belli oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığı ile katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, gerçekleştirdiği basın açıklamasında Kocaeli'de vaka sayısının 500'ü bulduğunu ölü sayısının ise 14'e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca Nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli olduğunu belirtti