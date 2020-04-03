Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığı ile katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, gerçekleştirdiği basın açıklamasında Kocaeli'de vaka sayısının 500'ü bulduğunu ölü sayısının ise 14'e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca Nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli olduğunu belirtti
Dün 19:39 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 21:14 TSİ
Kocaeli'de vaka sayısı belli oldu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığı ile katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, gerçekleştirdiği basın toplantısında Kocaeli'de vaka sayısının 500 olduğunu açıkladı.
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Yorumlar
(5 )
Emre - Kars lilara yapılmasın zaten
Hasan - 1 günde 90 kişi artış olmuş bunların bulaştırdıklarını düşünürsek durum hoş değil
Baykaka - Kocaelinin nüfusu ,1800-1900000 bin sana 50-60 yıl sonra gelir ,sıkılma...
Kafkas Kartalı - Kocaelide vaka sayısı neye göre 500,herkese virüs taraması yapıldımı.500,den çok fazladır.
Kafkas Aslanı - Tabi ki 500 den fazla ama özellikle 20 yaş altında en ufak belirti yok o yüzden testle de işleri yok
Kafkas Kuşu - test yapılanlar sayın kartalı, herkese yapıldı bana neden yapılmadı diye düşünmeyin
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