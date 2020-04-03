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Kocaeli'de vaka sayısı belli oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığı ile katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, gerçekleştirdiği basın toplantısında Kocaeli'de vaka sayısının 500 olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığı ile katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, gerçekleştirdiği basın açıklamasında Kocaeli'de vaka sayısının 500'ü bulduğunu ölü sayısının ise 14'e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca  Nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli olduğunu belirtti

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Yorumlar

(5)
03

Hasan - 1 günde 90 kişi artış olmuş bunların bulaştırdıklarını düşünürsek durum hoş değil

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 21:35
05

Baykaka - @Hasan 03 nolu yoruma cevabı: Kocaelinin nüfusu ,1800-1900000 bin sana 50-60 yıl sonra gelir ,sıkılma...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 02:30
01

Kafkas Kartalı - Kocaelide vaka sayısı neye göre 500,herkese virüs taraması yapıldımı.500,den çok fazladır.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 03 Nisan 20:12
04

Kafkas Aslanı - @Kafkas Kartalı 01 nolu yoruma cevabı: Tabi ki 500 den fazla ama özellikle 20 yaş altında en ufak belirti yok o yüzden testle de işleri yok

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 00:33
02

Kafkas Kuşu - @Kafkas Kartalı 01 nolu yoruma cevabı: test yapılanlar sayın kartalı, herkese yapıldı bana neden yapılmadı diye düşünmeyin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 21:08
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