Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Dün 20:15 TSİ- Gündem G: Bugün 10:02 TSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniyor!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir basın toplantısı gerçekleştiriyor
mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri ile video konferans aracılığı ile yaptığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Biz hem hazırlık, hem malzeme hem de müdahale konusunda sağlam bir duruş gösteriyoruz.

* Covid-19 hastalığını bulaştıranlar da Avrupa ve Amerika hikayesi olması düşündürücüdür. Hastalığın teşhisinde ve vaka sayısının artmasından sonra yetersiz kalmaları çok açıktır.

* Salgın tehlikesi geçene kadar kurallara uymaluıyız

*Sayıca az da olsa sosyal izolasyon sosyal mesafe temizlik gibi temel kurallara uymayanları görüyoruz. Gönüllü olarak uyulması gereken kuralları zorunlu hale dönüştürmek zorunda kalıyoruz

* Bu gece itibariyle 30 büyük şehriyle ve Zonguldak ilini belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.

* 30 büyük şehrimiz ile zonguldakta başlatacağımız ilk etapla 15 gün süre ile uygulayacağız.

* 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirdik.

*Yarından itibaren pazar marketler gibi toplu şekilde bulunan tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak.

* İnsan hareketliliğini azaltmak için gerekli tedbirler almaya devam edeceğiz.

* Kurallara uymayanlara gerekli adli cezalar uygulanmaya devam edecek

Dün 20:15 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hürriyet Çölyaklıları, korona günlerinde de unutmadı mask
Hürriyet Çölyaklıları, korona günlerinde de unutmadı
Vali Aksoy, avukatların gününü kutladı mask
Vali Aksoy, avukatların gününü kutladı
İzmit Belediyesi Kuruçeşme’de ücretsiz maske dağıttı mask
İzmit Belediyesi Kuruçeşme’de ücretsiz maske dağıttı
Körfez Kaymakamı Bilgin’den vatandaşa çağrı mask
Körfez Kaymakamı Bilgin’den vatandaşa çağrı
Karamürsel’de eczanelere koronavirüs denetimleri mask
Karamürsel’de eczanelere koronavirüs denetimleri
Derince’de dört bir yana dezenfektan standı kuruldu mask
Derince’de dört bir yana dezenfektan standı kuruldu
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kandıralı genç Covid’i yendi! mask
Kandıralı genç Covid’i yendi!
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu mask
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu
Gölcük Devlet Hastanesi’nin bahçesine 2 konteyner kurulacak! mask
Gölcük Devlet Hastanesi’nin bahçesine 2 konteyner kurulacak!
Bakan Koca, 81 İlin vaka sayısını açıkladı mask
Bakan Koca, 81 İlin vaka sayısını açıkladı
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı mask
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı

GALERİ

İzmir koronavirüse aldırış etmedi! mask
İzmir koronavirüse aldırış etmedi!
LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine ‘canlı sınıf’ dönemi son aşamasında mask
LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine ‘canlı sınıf’ dönemi son aşamasında
Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu mask
Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu
Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı mask
Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı
Kocaeli'nden gitti uygulamaya takıldı mask
Kocaeli'nden gitti uygulamaya takıldı
859 kişinin karantinası bitti! mask
859 kişinin karantinası bitti!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL