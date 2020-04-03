Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri ile video konferans aracılığı ile yaptığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Biz hem hazırlık, hem malzeme hem de müdahale konusunda sağlam bir duruş gösteriyoruz.

* Covid-19 hastalığını bulaştıranlar da Avrupa ve Amerika hikayesi olması düşündürücüdür. Hastalığın teşhisinde ve vaka sayısının artmasından sonra yetersiz kalmaları çok açıktır.

* Salgın tehlikesi geçene kadar kurallara uymaluıyız

*Sayıca az da olsa sosyal izolasyon sosyal mesafe temizlik gibi temel kurallara uymayanları görüyoruz. Gönüllü olarak uyulması gereken kuralları zorunlu hale dönüştürmek zorunda kalıyoruz

* Bu gece itibariyle 30 büyük şehriyle ve Zonguldak ilini belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.

* 30 büyük şehrimiz ile zonguldakta başlatacağımız ilk etapla 15 gün süre ile uygulayacağız.

* 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirdik.

*Yarından itibaren pazar marketler gibi toplu şekilde bulunan tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak.

* İnsan hareketliliğini azaltmak için gerekli tedbirler almaya devam edeceğiz.

* Kurallara uymayanlara gerekli adli cezalar uygulanmaya devam edecek