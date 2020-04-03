Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 20 yaş altındaki kişilere sokağa çıkma yasağı geldiğini ilan etti.
Dün 20:24 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:54 TSİ
20 yaş altına sokağa çıkma yasağı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği basın toplantısında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldiğini söyledi
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Yorumlar
(1 )
Tekin 41 - COK MANTIKLI VE DOGRU BIR HAREKET.TEBRIKLER.KESKE DAHA ONCE ACIKLANSAYDI.
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