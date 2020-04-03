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Kocaeli araç giriş çıkışına kapatılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 31 ilde araç giriş-çıkışının kapatılacağını duyurdu
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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aralarında Kocaeli'nin de olduğu 30 büyükşehirde araç giriş çıkışının kapatıldığını şu sözlerle ifade etti, " Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehirinde, Zonguldak ilimizi de araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda temizlik gibi zorunlu ihtiyaç, lojistik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır."

İşte araç giriş çıkışı kapatılan iller:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa Tekirdağ, Trabzon,Van,Zonguldak

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Yorumlar

(1)
01

erol demirbek - sınırlardan kaçak girişlere de mani olunsa iyi olacak irandan giren girene fotoğrafları nette yayınlanıyor

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 21:46

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