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Sağlık çalışanları mesai ücretlerini bağışladı

Kandıra'da sağlık çalışanları, korona virüs nedeni ile tuttukları nöbetler nedeni ile yatırılan fazla mesai ücretlerini “Milli Dayanışma Kampanyası” için bağışladı.
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Kandıra'da sağlık çalışanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına desteklerini Türk bayrağı ile gösterdi. Kandıra ilçesinde bulunan Kazım Dinç Devlet Hastanesi çalışanları, tuttukları nöbet ücretlerini kampanyaya bağışlama kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Temsilcisi Fatih Kan, arkadaşlarıyla böyle bir karar aldıklarını, ayrıca kampanyaya SMS atarak da katıldıklarını söyledi. Gece gündüz nöbet başında olduklarının altını çizen Kan, “Kampanyaya katılımımız bir defalık değil Türkiye’yi sarsan virüs belası bertaraf edilinceye kadar sürecek” dedi.

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Yorumlar

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erol demirbek - üst makamlardan sağlıkçılara bir teşekkür bile gelmedi , bilim insanları sağlık çalışanları sanki hiç yoklar . internette onlara verilen salatalık domates peynirden oluşan küçücük bir sandviç sergileniyor . yalan ise lutfen yalan deyin içimiz rahatlasın.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 03 Nisan 21:50

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