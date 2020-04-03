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Büyükşehir günlük 17 bin tane maske ve 200 tane tulum üretiyor

Balamir Gündoğdu, “200 çalışma arkadaşımız, günlük 17 bin tane maske ve 200 tane tulum üretiyor” dedi
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Kent genelinde koronavirüse (Covid-19) karşı amansız bir mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem sağlık çalışanlarının hem de kendi personelinin sağlığını korumak için 19 merkezde maske ve tulum üretiyor. Üretim yapılan yerlerden biri olan Gülen Yüzler’i ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, çalışmaları yerinde inceledi.Sosyal mesafe korunarak gerçekleşen ziyarette Genel Sekreter Gündoğdu, “Toplam 19 merkezimizde 200’e yakın çalışma arkadaşımız, sağlık çalışanları ve kendi personelimiz için günlük 17 bin tane maske ve 200 tane tulum üretiyorlar” dedi.

200 PERSONEL ÖZVERİ VE FEDAKÂRLIKLA MASKE ÜRETİYOR

KOMEK Kurs Merkezleri ile Gülen Yüzler dahil 19 merkezde, büyük bir özveri ve fedakârlıkla günlük 17 bin adet maske ve 200 adet tulum üretiliyor. Bu merkezlerde toplam 200 personel görev alırken tüm merkezlerde dikim işini KO-MEK’in usta öğreticileri yapıyor. Bu merkezlerden biri olan Gülen Yüzler’i ziyaret eden Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, personelle görüştükten sonra şu açıklamalarda bulundu:

“PERSONELİMİZİN EMEKLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Çalışan arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Burada maske üretiyorlar. Toplam 19 merkezimizde 200’e yakın çalışma arkadaşımız, sağlık çalışanları ve kendi personelimiz için günlük 17 bin tane maske ve 200 tane tulum üretiyor. Onlardan Allah razı olsun, emekleri için çok teşekkür ediyorum. Biz üst yöneticiler olarak onların arkasındayız. Her türlü taleplerini elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Maske ve tulumlar burada üretildikten sonra Sağlık Sosyal Daire Başkanlığımıza gidiyor. Dairemizde Sağlık İl Müdürlüğümüze veriyor. Onlarda sterilizasyon çalışmasını yaptıktan sonra sağlık çalışanlarımıza dağıtıyor. İnşallah milletçe bu süreci birlikte atlatacağız.”

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Yorumlar

(2)
02

Verimsiz Operasyon - Verimlilik cok dusuk. Isci basi sadece 85 maske dusuyor. En az 400 maske uretilebilir kisi basi.

1 maske 1 dkda uretilebilmeli maksimum ya gereksiz yere bir suru kisi ise alindi. Yada siz bu isi bilmiyorsunuz. Bir taserona devredin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 10:19
01

Amele - Mahallelerede dağıtımını sağlayalım lütfen.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 01:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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