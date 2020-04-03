SEDAŞ, tüketicileri için çalışmaya devam ediyor

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de yaşayan 1,9 milyon tüketiciye enerji hizmeti sunan SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.); acil durumlar ve enerji bekleyen yeni abone bağlantılarına yönelik çalışmalar dışında, enerji kesintisi gerektiren bakım ve yatırım faaliyetlerini ertelemeye devam ediyor.

BİLGİLENDİRMELER YAPILIYOR

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; tüketicilerin güvenliği ve enerji sürekliliğinin sağlanması için, can ve mal güvenliği açısından tamamlanması gereken çalışmalar ve yeni abone bağlantılarına yönelik işlerin zaruriyet arz ettiği belirtilerek; bu kapsam dâhilinde planlanan kesintilerden etkilenen tüketicilere SMS ve SEDAŞ web sitesi üzerinden bilgilendirmeler yapıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca uzaktan eğitim programına hassasiyet gösterilerek; zorunlu çalışma yapılması gereken yerlerde özellikle hafta sonu için planlama yapılmasına özen gösterildiği de belirtildi.

EKİPLER GÖREVİNİN BAŞINDA

SEDAŞ; Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1,9 milyon tüketicinin bu zorlu süreçte enerji hizmetinden faydalanmaya devam edebilmesi için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tüm tüketicilerin ihtiyaçlarına anında cevap verebilmek adına gece gündüz ayırt etmeden görevlerinin başlarında bulunuyorlar.