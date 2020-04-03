Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 'Uzaktan Eğitim' semineri

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır yaptığı açıklamada, ‘İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, dijital çağda öğretim stratejileri başlıklı AB projesi kapsamında ilk online webiner seminerimizi gerçekleştirdik.

"BİR NEVİ TOPLUCA DERS ÇALIŞMIŞ OLDUK"

Proje ortaklarımızdan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, webiner seminerde ilçemizdeki liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerimize uzaktan eğitim konusunu anlattılar. Zoom programı vasıtasıyla görüntülü olarak yapılan interaktif bağlantıyla bir nevi topluca ders işlemiş olduk.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Koronavirüs nedeniyle eğitim-öğretime ara verilen bu günlerde proje konularımızda olan uzaktan eğitimin önemi daha da bir anlamlı hale geldi. Uzaktan eğitim yöntem ve teknikleri webiner seminerlerimiz ilkokul ve ortaokul idareci ve öğretmenlerimizle devam edecek. Emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için’ dedi