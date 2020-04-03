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‘İlaçlama Makinesiyle Dezenfekte Yapalım’

Karamürsel'de bir çiftçiden, Covid-19 (Corona) virüsü ile etkin mücadele kapsamında ilaçlama makinesiyle tüm ilçeyi dezenfekte yapabilirim’ dedi
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Karamürsel'de çiftçilik yapan Sedat Erdoğan, (64) devletimizin aldığı tedbirler doğrultusunda Covid-19 (Corona) virüsü ile etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla traktörümle ilaçlama makinesiyle ilçenin her noktasını ilaçlayabilirim.

"BEN HAZIRIM"

Eminim benim gibi çiftçilik yapan binlerce çiftçimizde imkan sağlandığı taktirde bu işi yapmaya hazır. Belediyeler sırtlarında el tulumbalarıyla yada ufak ilaçlamalarla dezenfekte etmeye çalışıyorlar biz çiftçilerin ellerinde bulunan modern ilaçlama makinesiyle il veya ilçelerde evlerin apartmanların en üst noktasına kadar dezenfekteyi yapabiliriz ben hazırım’ dedi

 

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Yorumlar

(2)
02

Onlemler - Dezenfekte islemi goz boyamaya dondu. Bu musibet hava ile bulasiyor . Konusma bagirma sarki soyleme aksirma ve damlacikla . Buna karsi her yeri zehire bogmanin manasi yok. Iki insanin yanyana gelmemesi. Banka belediye gibi giselerin her yani cam bolmelere ayrilmasi herkesin maske takmasi ve coronalilarin tespit edilip herkese bilgi verilmesi gerekiyor. Bunlar zor ilac sıkmak kolay

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 10:15
01

Amele - İşte bu,imkan verin abime ilaçlasın.teşekkürler çiftçi abime.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 01:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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