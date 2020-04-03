Cuma Pazarı'nın Örnek Esnafı

Koronavirüs (Kolvid-19) tedbirleri kapsamında pazarda satılacak bakliyat, yufka gibi ürünler poşetlenerek halka sunuluyor. Karamürsel’de Cuma günleri kurulan ilçe’nin en büyük pazarında esnaflık yapan Turan Fitoz, sattığı bütün ürünleri poşetleyerek satışa sundu. 25 yıldır pazarcılık yaptığını ifade eden Fitoz, ‘Ülkemizin geçtiği bu kötü süreçte bütün vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Bence poşet sistemi çok daha iyi ve daha hijyenik. Bu konuya hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Biz pazarcılar sadece yarım saat fazladan çalışıyoruz, ama sağlımızdan önemli değil. Hepimizin bu dikkati göstermeliyiz’ dedi