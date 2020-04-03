Koronavirüs (Kolvid-19) tedbirleri kapsamında pazarda satılacak bakliyat, yufka gibi ürünler poşetlenerek halka sunuluyor. Karamürsel’de Cuma günleri kurulan ilçe’nin en büyük pazarında esnaflık yapan Turan Fitoz, sattığı bütün ürünleri poşetleyerek satışa sundu. 25 yıldır pazarcılık yaptığını ifade eden Fitoz, ‘Ülkemizin geçtiği bu kötü süreçte bütün vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Bence poşet sistemi çok daha iyi ve daha hijyenik. Bu konuya hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Biz pazarcılar sadece yarım saat fazladan çalışıyoruz, ama sağlımızdan önemli değil. Hepimizin bu dikkati göstermeliyiz’ dedi
Dün 21:16 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 21:18 TSİ
Cuma Pazarı'nın Örnek Esnafı
Karamürsel’de kurulan Cuma Pazarı'nda esnaflık yapan Turan Fitoz, tüm ürünlerini poşetleyerek diğer esnafa örnek oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz