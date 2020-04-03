AFAD’ın açıklamalarına göre, saat 21.15’te Hatay’da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklanırken, yerin 19,7 kilometre altında olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 8,7 kilometre altında olduğunu açıkladı.
Dün 21:51 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:03 TSİ
Hatay'da korkutan deprem!
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 19,77 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz