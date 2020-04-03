Hatay'da korkutan deprem!

AFAD’ın açıklamalarına göre, saat 21.15’te Hatay’da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklanırken, yerin 19,7 kilometre altında olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 8,7 kilometre altında olduğunu açıkladı.