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Koronavirüsün vücuda verdiği yeni zarar ortaya çıktı!

Amerikalı uzmanlar, sürekli değişime uğrayan korona virüsün vücuda verdiği yeni zarar hakkında açıklamada bulundu. Korona virüs, dünyada binlerce insana bulaşmasının ardından, hızlı bir şekilde can almaya devam ediyor
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ABD'de meydana  gelen korona virüs vakalarına ilişkin olarak 74 yaşındaki bir korona virüs hastasının konuşma kaybına uğradığını ve hastanın beyin taramaları sonrasında beynin bazı bölümlerinde anormal şişme ve hücre ölümü tespit edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili New York Time Gazetesine açıklamalarda bulunan nörolog Dr. Elissa Fory, 50 yaşlarında bir korona virüs hastasında benzer belirtiler gözlemlediklerini ve nadir durumlarda beyinde hasar tespit ettiklerini ifade etti. Ayrıca haberde, dünyanın diğer yerlerinden de az sayıda benzer vakalar bildirildiği; bu hastalarda inme, nöbet, beyinde kan pıhtıları oluştuğu ifade edildi. İtalya’nın Brescia kentinde bulunan Brescia Üniversitesi’nde, sadece bu konuda çalışma yapacak NöroCovid ünitesi kuruldu.

'BEYİN İÇİN BİR CİHAZ YOK'

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Sherry Chou ise yaptığı açıklamada, edinilen her bilginin faydası olacağını belirterek, “Beyin için solunum cihazı bulunmuyor. Eğer akciğerler bozulursa hastayı solunum cihazına bağlarız. Aynı lüks beyin için bulunmuyor” dedi.      

Dün 22:22 TSİ - Gündem

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