THY 14 büyükşehire uçuşları durdurdu

Corona virüs tedbirleri kapsamında bu gece yarısından itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan araç giriş-çıkış yasağının uygulanacağı açıklanmıştı.
Bu kapsamda 14 büyükşehre kısıtlı sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları da bu konuda yeni bir düzenlemeye gitti. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada kısıtlı seferlerin 20 Nisan'a kadar iptal edileceğini açıkladı.
20 NİSAN’A KADAR İPTAL EDİLECEK
Ekşi paylaşımında, “Korana virüs salgını mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz