Kocaeli’nin %29.9’u sokağa çıkamayacak

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmakta. Bugün ise yeni bir tedbir kararı alındı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı gençlere de getirildi. Son nüfus sayımına göre ilimizde 443 bin 263 kişi yani nüfusun yüzde 22,69’u 20 yaş altı. 65 yaş üstü kişi sayısı ise nüfusun 7.3’üne tekamül ediyor. İlimizde 65 yaş üstü 142 bin 644 kişi bulunuyor. Buna göre ilimizde sokağa çıkma yasağına takılan 586 bin 807 kişinin sokağa çıkması yasaklandı. Bu da nüfusun yüzde 29.9’unu oluşturuyor.