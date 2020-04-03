Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Dün 23:32 TSİ- Gündem G: Bugün 21:14 TSİ

Kocaeli’nin %29.9’u sokağa çıkamayacak

COVİD-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam yaptığı basın açıklamasında 20 yaş altı gençlerinde sokağa çıkmayacağını duyurdu.

Bülent Ekinci
Bülent Ekinci Tüm Haberleri
mask

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmakta. Bugün ise yeni bir tedbir kararı alındı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı gençlere de getirildi. Son nüfus sayımına göre ilimizde 443 bin 263 kişi yani nüfusun yüzde 22,69’u 20 yaş altı. 65 yaş üstü kişi sayısı ise nüfusun 7.3’üne tekamül ediyor. İlimizde 65 yaş üstü 142 bin 644 kişi bulunuyor. Buna göre ilimizde sokağa çıkma yasağına takılan 586 bin 807 kişinin sokağa çıkması yasaklandı. Bu da nüfusun yüzde 29.9’unu oluşturuyor.

Dün 23:32 TSİ - Gündem

Muhabir Bülent Ekinci

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yeşilova Mahallesi’nde koronavirüs temizliği mask
Yeşilova Mahallesi’nde koronavirüs temizliği
Hürriyet Çölyaklıları, korona günlerinde de unutmadı mask
Hürriyet Çölyaklıları, korona günlerinde de unutmadı
Vali Aksoy, avukatların gününü kutladı mask
Vali Aksoy, avukatların gününü kutladı
İzmit Belediyesi Kuruçeşme’de ücretsiz maske dağıttı mask
İzmit Belediyesi Kuruçeşme’de ücretsiz maske dağıttı
Körfez Kaymakamı Bilgin’den vatandaşa çağrı mask
Körfez Kaymakamı Bilgin’den vatandaşa çağrı
Karamürsel’de eczanelere koronavirüs denetimleri mask
Karamürsel’de eczanelere koronavirüs denetimleri
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kandıralı genç Covid’i yendi! mask
Kandıralı genç Covid’i yendi!
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu mask
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu
Gölcük Devlet Hastanesi’nin bahçesine 2 konteyner kurulacak! mask
Gölcük Devlet Hastanesi’nin bahçesine 2 konteyner kurulacak!
Bakan Koca, 81 İlin vaka sayısını açıkladı mask
Bakan Koca, 81 İlin vaka sayısını açıkladı
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı mask
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı

GALERİ

İzmir koronavirüse aldırış etmedi! mask
İzmir koronavirüse aldırış etmedi!
LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine ‘canlı sınıf’ dönemi son aşamasında mask
LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine ‘canlı sınıf’ dönemi son aşamasında
Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu mask
Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu
Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı mask
Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı
Kocaeli'nden gitti uygulamaya takıldı mask
Kocaeli'nden gitti uygulamaya takıldı
859 kişinin karantinası bitti! mask
859 kişinin karantinası bitti!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL