COVİD-19 virüsüyle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanının maske takılmasıyla ilgili uyarısının ardından, Kocaeli Büşükşehir Belediyesi, tedbirlerini arttırdı. Belediye bugünden itibaren koruyucu ağız maskesi takmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına alınmayacağını bildirdi.
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Kocaeli'de maskesi olmayan toplu taşımaya binemeyecek!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yayınladığı duyuruyla, bugünden itibaren koruyucu maske takmayan yolcuların toplu taşıma araçlarına alınmayacağını bildirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz