Hürriyet duyurdu: Ücretsiz maske dağıtılacak!

Koronavirüsle mücadele kapsamında hergün yeni tedbirler alınmaya devam edilirken, yayınlanan yeni genelgeye göre marketlere ve pazarlara maskesiz girişler yasaklandı. Kararın alınmasının hemen ardından sosyal medyadan açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bugün açılacak olan Doğu Kışla Cumartesi Pazarı ve kentin farklı noktalarında ücretsiz maske dağıtacaklarını açıkladı.

ÜCRETSİZ DAĞITACAĞIZ

Başkan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. "Kıymetli İzmitliler, bugün alınan karar neticesinde artık pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımızın ve çalışanların maske ile girme zorunluluğu getirilmiştir. Yarından itibaren cumartesi pazarı girişinde ve kentin birçok noktasında ücretsiz maske dağıtımı başlatacağımızı bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, BirlikteBaşaracağız"

KENDİ ÜRETİMİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk günden itibaren sıkı tedbirler uygulayan İzmit Belediyesi, temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra, kendi dikimevinde maske üretimine başlamış ve öncelikli olarak bu maskeleri sağlık çalışanlarına dağıtmıştı. İlk etapta 50 bin adet üretilen steril maskeler, nano teknolojik ve sıhhi kumaşlardan üretiliyor. İzmit Belediyesi steril maske dışında siperlikli maske üretimi ve dağıtımına da başlamıştı.