20 yaş altı çalışanlar ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araç giriş çıkışı yasaklandı. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Toplu alanlarda maske takılması zorunlu olacak. 3 adım kuralına uymayanlara ceza verilecek.
Erdoğan'ın duyurduğu yeni tedbirlerin ardından gece yarısı itibariyle sokağa çıkma yasağının getirildiği 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu merak konusu oldu.
"20 YAŞ ALTINDAKİLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirten Gazeteci Candaş Tolga Işık; "Az önce İçişleri Bakanı @suleymansoylu'ya sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki çalışan vatandaşları sordum, "Yasak devam ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli sayılacaklar" dedi" ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
M.turgut - Kuryeler ya da sanayide çalışan bir çırak diyelim,bunun idari izni mi olur?Bu çocuklar çalışıp para kazanmak zorundalar,işe gitmeden para alamazlar.Fazla düşünmeden alelacele yapılan bir yanlış uygulama..
Mehmet Han Biter - Ben 18 yaşındayım ama ben çıkmak yasakmıdır eğer yasaksa biz ev gecindiriyoruz yeni bir ev aldık ona para gidiyor bu nasıl olacak ya 3.500 para cezası okadar parayı nasıl verek biz ya kurban oluyum size ya
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.