Bu illere de giriş çıkış yapılamayacak!

Belirtilen 31 il dışında, bazı illere ise giriş-çıkış yasağı gelmediği halde çevredeki yasaklı illerden dolayı giriş-çıkış yapılamayacak.

İŞTE O İLLER

YALOVA

KARAMAN

OSMANİYE

ADIYAMAN

KİLİS