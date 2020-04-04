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Bu illere de giriş çıkış yapılamayacak!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinin araç giriş çıkışlarının kapatılacağını duyurdu.
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Belirtilen 31 il dışında, bazı illere ise giriş-çıkış yasağı gelmediği halde çevredeki yasaklı illerden dolayı giriş-çıkış yapılamayacak.

İŞTE O İLLER

YALOVA

KARAMAN 

OSMANİYE

ADIYAMAN 

KİLİS

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