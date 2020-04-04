Bu illere de giriş çıkış yapılamayacak!

Belirtilen 31 il dışında, bazı illere ise giriş-çıkış yasağı gelmediği halde çevredeki yasaklı illerden dolayı giriş-çıkış yapılamayacak.
İŞTE O İLLER
YALOVA
KARAMAN
OSMANİYE
ADIYAMAN
KİLİS
Corona virüsü tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinin araç giriş çıkışlarının kapatılacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz