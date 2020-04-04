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TEM'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu!

Korona virüsü tedbirleri kapsamında il merkezine girişlerin kapatıldığı Kocaeli’de kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. TEM Otoyolu’nda alınan tedbirler nedeni ile oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak’a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararı, saat 00.00 itibari ile Kocaeli’de uygulanmaya başlandı. Karar kapsamında polis ekipleri, kente giriş güzergahlarında TEM Otoyolu güzergahındaki gişeler ile Çayırova, Karatepe ve Karamürsel ilçelerinin girişlerinde kontrol noktaları oluşturdu. Sağlık ekiplerinin de görev aldığı kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak, denetimler yapıldı. Saat 00.00’dan önce yola çıkan vatandaşlar, mağdur olmamaları amacı ile yapılan sağlık ve kimlik kontrollerinin ardından il merkezine alındı. Ekipler, durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini de tek tek ölçtü.

TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yasak nedeni ile saat 00.00’dan önce birçok vatandaşın yola çıkması ve kontrol noktalarında yapılan denetimler nedeni ile yollarda yoğunluk oluştu. Gişelerde ekipler tarafından yapılan denetimler nedeni ile kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TEM Otoyolu’nda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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