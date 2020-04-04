Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 09:29 TSİ- Gündem G: Bugün 21:14 TSİ

Büyükşehir, vatandaşlara 25 bin adet maske dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı basın açıklamasında koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler açıklamıştı. Bu kapsamda vatandaşların maskesiz toplu taşıma araçlarına binmesi yasaklandı. Bugün itibariyle başlayan yasa kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 25 bin adet maske dağıttı
mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Korona virüsü salgınına karşı yeni tedbirler alındığını dün yaptığı basın toplantısıyla duyurmuştu. 20 yaş altındakilerin dışarıya çıkması yasaklanırken, dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlar içinde yeni uygulama başlatıldı. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu hale getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise aynı kararı toplu taşıma araçları için aldı.

25 BİN MASKE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların maske kullanma zorunluluğu getirdi. Bu sabah itibariyle başlayan yasağın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarına binen vatandaşların kullanması amacıyla Ulaşımpark'a 25 bin adet maske teslim etti.

VATANDAŞLARA DAĞITILDI

Ulaşımpark şoförleri ve tramvay duraklarında bulunan güvenlik görevlilerine teslim edilen maskeler toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara dağıtıldı. Maskesiz toplu taşıma araçlarına binmek isteyen vatandaşlara dağıtılan maskeler takdir topladı. Ulaşımpark görevlileri bundan sonra toplu taşıma araçlarına maskesiz binemeyecekleri konusunda vatandaşları uyardı.

DEVLETİMİZ SAĞOLSUN

Bugün yürülüğe koyulan Toplu Taşıma araçlarına maskeli binme zorunluluğundan sabah saatlerinde haberleri olduklarını belirten vatandaşlar; "Alınan karar doğru bir karar. Bizlerin ve toplum sağlığı göz önünde bulundurularak alınan kararı destekleriyoruz. Bu sabah otobüse bindiğimizde maskemiz yoktu. Sağolsun şoförler Büyükşehir Belediyesi adına bizlere maskeleri teslim etti. Bundan sonrada toplu taşıma araçlarına maskesiz binemeyeceğimiz konusunda bizleri uyardılar. Haberlerde dış ülkeleri görüyoruz. Yaşlıları gözden çıkardılar, vatandaşları için maske bulamıyorlar. Bizim ülkemizde Kocaeli Büyükşehir belediyesi böylesi bir dönemde hem maske üretiyor. Hemde bizim sağlımız için maskeleri ücretsiz dağıtıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Daha ne isteyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bugün 09:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dilovası’nda pazar giriş ve çıkışları kontrol altına alındı mask
Dilovası’nda pazar giriş ve çıkışları kontrol altına alındı
Yeşilova Mahallesi’nde koronavirüs temizliği mask
Yeşilova Mahallesi’nde koronavirüs temizliği
Hürriyet Çölyaklıları, korona günlerinde de unutmadı mask
Hürriyet Çölyaklıları, korona günlerinde de unutmadı
Vali Aksoy, avukatların gününü kutladı mask
Vali Aksoy, avukatların gününü kutladı
İzmit Belediyesi Kuruçeşme’de ücretsiz maske dağıttı mask
İzmit Belediyesi Kuruçeşme’de ücretsiz maske dağıttı
Polis ekiplerinden turnikelerde sıkı denetim mask
Polis ekiplerinden turnikelerde sıkı denetim
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kandıralı genç Covid’i yendi! mask
Kandıralı genç Covid’i yendi!
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu mask
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu
Gölcük Devlet Hastanesi’nin bahçesine 2 konteyner kurulacak! mask
Gölcük Devlet Hastanesi’nin bahçesine 2 konteyner kurulacak!
Bakan Koca, 81 İlin vaka sayısını açıkladı mask
Bakan Koca, 81 İlin vaka sayısını açıkladı
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı mask
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı

GALERİ

İzmir koronavirüse aldırış etmedi! mask
İzmir koronavirüse aldırış etmedi!
LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine ‘canlı sınıf’ dönemi son aşamasında mask
LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine ‘canlı sınıf’ dönemi son aşamasında
Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu mask
Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu
Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı mask
Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı
Kocaeli'nden gitti uygulamaya takıldı mask
Kocaeli'nden gitti uygulamaya takıldı
859 kişinin karantinası bitti! mask
859 kişinin karantinası bitti!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL