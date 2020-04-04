Büyükşehir, vatandaşlara 25 bin adet maske dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Korona virüsü salgınına karşı yeni tedbirler alındığını dün yaptığı basın toplantısıyla duyurmuştu. 20 yaş altındakilerin dışarıya çıkması yasaklanırken, dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlar içinde yeni uygulama başlatıldı. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu hale getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise aynı kararı toplu taşıma araçları için aldı.

25 BİN MASKE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların maske kullanma zorunluluğu getirdi. Bu sabah itibariyle başlayan yasağın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarına binen vatandaşların kullanması amacıyla Ulaşımpark'a 25 bin adet maske teslim etti.

VATANDAŞLARA DAĞITILDI

Ulaşımpark şoförleri ve tramvay duraklarında bulunan güvenlik görevlilerine teslim edilen maskeler toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara dağıtıldı. Maskesiz toplu taşıma araçlarına binmek isteyen vatandaşlara dağıtılan maskeler takdir topladı. Ulaşımpark görevlileri bundan sonra toplu taşıma araçlarına maskesiz binemeyecekleri konusunda vatandaşları uyardı.

DEVLETİMİZ SAĞOLSUN

Bugün yürülüğe koyulan Toplu Taşıma araçlarına maskeli binme zorunluluğundan sabah saatlerinde haberleri olduklarını belirten vatandaşlar; "Alınan karar doğru bir karar. Bizlerin ve toplum sağlığı göz önünde bulundurularak alınan kararı destekleriyoruz. Bu sabah otobüse bindiğimizde maskemiz yoktu. Sağolsun şoförler Büyükşehir Belediyesi adına bizlere maskeleri teslim etti. Bundan sonrada toplu taşıma araçlarına maskesiz binemeyeceğimiz konusunda bizleri uyardılar. Haberlerde dış ülkeleri görüyoruz. Yaşlıları gözden çıkardılar, vatandaşları için maske bulamıyorlar. Bizim ülkemizde Kocaeli Büyükşehir belediyesi böylesi bir dönemde hem maske üretiyor. Hemde bizim sağlımız için maskeleri ücretsiz dağıtıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Daha ne isteyebiliriz" ifadelerini kullandı.