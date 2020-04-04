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Tanzim maske satışı başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüse karşı maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını bildirdi. Pekcan, "Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek" dedi.
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Dün bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Pekcan, Reklam Kurulu'nun fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira ceza kestiğini anımsatarak, “Bu firmaların 14 gün savunma süresi var. Şu an yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunma istedik. Bunlarla ilgili de Reklam Kurulunun toplantısı 14 Nisan’da yapılacak. Biz yasal sınırlar içinde 10 bin liradan 104 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz” dedi.

"VATANDAŞ RAHATLIKLA ULAŞABİLECEK"

Türkiye’nin maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke olduğuna dikkati çeken Pekcan, “Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek” diye konuştu.

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Yorumlar

(4)
04

Izmitlu - Valla süper olur. çünki eczanelerde bulamuyoruz. Bulsak bile tane 10 diyorlar ve poşet içrrisinde satiyorlar. internettekileri söylemeye bole gerek yok. yerinde ve güzel bir uygulama olur. allah firsat düşkünlerine verir elbet cezasini......

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 04 Nisan 16:01
03

Bekleyen Dervi̇ş - piyasada kolonya sıkıntısını çözdüler bunu da çözerler. bekliyoruz kolonyaları..

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 15:15
02

Mehmet Kurt - Ücretsiz dağıtımlar kaldırılsın en azından 50 kuruş ya da bir liraya satılsın çünki bizim millet bunları bedava alıp biriktirir sonra olmayanlara parayla satar.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 14:51
01

İzmi̇tli̇ - 50 li fiyatı 135 tl .bunlara müdahale etmeniz lazım.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 10:37
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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