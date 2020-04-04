Tanzim maske satışı başlıyor

Dün bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Pekcan, Reklam Kurulu'nun fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira ceza kestiğini anımsatarak, “Bu firmaların 14 gün savunma süresi var. Şu an yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunma istedik. Bunlarla ilgili de Reklam Kurulunun toplantısı 14 Nisan’da yapılacak. Biz yasal sınırlar içinde 10 bin liradan 104 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz” dedi.
"VATANDAŞ RAHATLIKLA ULAŞABİLECEK"
Türkiye’nin maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke olduğuna dikkati çeken Pekcan, “Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek” diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(4 )
Izmitlu - Valla süper olur. çünki eczanelerde bulamuyoruz. Bulsak bile tane 10 diyorlar ve poşet içrrisinde satiyorlar. internettekileri söylemeye bole gerek yok. yerinde ve güzel bir uygulama olur. allah firsat düşkünlerine verir elbet cezasini......
Bekleyen Dervi̇ş - piyasada kolonya sıkıntısını çözdüler bunu da çözerler. bekliyoruz kolonyaları..
Mehmet Kurt - Ücretsiz dağıtımlar kaldırılsın en azından 50 kuruş ya da bir liraya satılsın çünki bizim millet bunları bedava alıp biriktirir sonra olmayanlara parayla satar.
İzmi̇tli̇ - 50 li fiyatı 135 tl .bunlara müdahale etmeniz lazım.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.