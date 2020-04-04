5 bebekte corona virüs tespit edildi

ABD'nin Maryland eyaletinde biri 1 aylık, 5 bebekte yeni tip corona virüse (Covid-19) rastlandığı bildirildi. Maryland Valisi Larry Hogan yaptığı günlük basın toplantısında, eyaletteki 1 yaşından küçük 5 bebeğin corona virüs testinin "pozitif" çıktığını duyurdu. Bebeklerin en küçüğünün henüz 1 aylık olduğuna işaret eden Hogan, "Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım gözetmiyor, kimse dokunulmaz değil" değerlendirmesinde bulundu. Maryland'de şu anda 2 bin 758 kişide corona virüse rastlanırken, 42 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hogan, geçen hafta yaptığı açıklamada Maryland ve Virginia da dahil başkent Washington ve çevresinin corona virüs salgınının ABD'deki yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu.