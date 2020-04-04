İşe gitmek isteyen vatandaş evraklarını gösterdi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahatlerin kısıtlanması kararı bugün uygulanmaya başlandı. Sabah saatlerinde Kocaeli'den yola çıkarak İstanbul'daki iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar evraklarını göstererek şehre giriş yaptı. Kocaeli'nin İstanbul sınırında kurulan polis noktalarında vatandaşların evrakları incelenirken, geçişi zorunlu olmayan araçların İstanbul'a girişine ise izin verilmedi.

BOŞ KALMASI DİKKAT ÇEKTİ

Sabah saatlerinde iş başı yapmak üzere yola çıkanlar nedeniyle D100 karayolu İstanbul girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kontrolden sonra araç girişine izin verildiği için özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun bir trafiğin oluştuğu D-100 karayolunun ise boş kalması dikkat çekti.