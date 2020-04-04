Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli genelinde 5-7 Nisan tarihleri arasında etkili olacak kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji’nin verilerine göre pazar günü başlayacak olan etkili kuvvetli yağış ile birlikte salı günü akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar(75-90 km/saat) esmesi beklendiğinden vatandaşları uyardı. Fırtınayla beraber oluşabilecek çatı uçması, ağaç düşmesi gibi olumsuz durumlara karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.