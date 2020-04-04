Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli genelinde 5-7 Nisan tarihleri arasında etkili olacak kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji’nin verilerine göre pazar günü başlayacak olan etkili kuvvetli yağış ile birlikte salı günü akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar(75-90 km/saat) esmesi beklendiğinden vatandaşları uyardı. Fırtınayla beraber oluşabilecek çatı uçması, ağaç düşmesi gibi olumsuz durumlara karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.
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Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli genelinde etkili olacak kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz