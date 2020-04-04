SGK'dan flaş korona virüs kararı!

Bir süredir özel hastanelerde korona virüs tedavisi sonrasında çıkartılan faturalar ve ücret alınarak yapılan testler tartışma konusu olmuştu. Bu kapsamda bugün Resmi Gazete’de alınan kararlar yayınlandı ve Pandemi hastanelerinde korona virüs tedavisinde kullanılan tüm işlemler için ödeme planı belirlendi.

KORONAVİRÜS SGK KAPSAMINA ALINMIŞ OLDU

Pandemi bakım hizmeti, "Sadece pandemi süresince, pandemi olgularına yönelik tedavilerde 510010 ile birlikte faturalandırılır. Ayrıca pandemi süresince pandemi olgusu olup olmadığına bakılmaksızın 510090 kodu ile birlikte faturalandırılır. Günde bir adet faturalandırılır" şeklinde listeye eklendi. Böylece hem korona virüs hem de immün plazma yoluyla koronavirüs tedavisi SGK kapsamına alınmış oldu.

RESMİ GAZETEDE

Yine aynı düzenlemede Erişkin-Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri içinde pandemi bakım hizmeti, birinci, ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakımlar da SGK kapsamına alındı. Ayrıca yine Resmi Gazete'de yer alan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararına göre, pandemi ve immün plazma tedarik ve uygulamasında kullanılacak ilaçlar da SGK geri ödeme kapsamına alındı.