Kocaeli'deki karantina sayısı belli oldu!

Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan karantina sürecinin Kocaeli'de başarı ile yürütüldüğünü belirten Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada ilimiz genelinde yurt dışından gelerek karantina altında tutulan kişi sayısının 46 olduğunu belirtti. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

18.03.2020 tarihinde Avrupa ülkelerinden (Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda) İlimize gelen ve İzmit İlçemizdeki 4 KYK Yurduna (Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu, Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu, Şerife Gelin Öğrenci yurdu ve Gazi Süleyman Paşa Öğrenci Yurdu) yerleştirilen 859 misafirimizin ihtiyaçları ivedilikle karşılanmış, bir gün sonra 19.03.2020 tarihinde de Macaristan ve Tunus’tan gelen 36 misafirimizle birlikte karantinaya dahil olan kişi sayımız 895 olmuştur.

Bakanlığımız talimatları kapsamında Vali Yardımcımız başkanlığında oluşturulan Komisyon marifetiyle süreç yönetilmiştir.

AFAD İl Müdürlüğümüz yurtlardaki hizmetlerin genel koordinasyonu ve temizlik işlerini, İl Sağlık Müdürlüğümüz yurtlarda görevlendirdiği başhekim yetkisine haiz hekim başkanlığında sağlık kontrollerini, İl Emniyet Müdürlüğümüz güvenlik tedbirlerini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz yurtlardaki rutin işleyişi yönetmiş, KIZILAY Şube Başkanlığımız misafirlerimizin gıda ve beslenme ihtiyaçlarını, İl Müftülüğümüz ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz psikososyal destek hizmetlerini karşılamış, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz de kurumlarımıza lojistik destek katkısı sunmuştur.

01.04.2020 tarihinde karantina süresi dolan 859 kişilik ilk misafir grubuna ve bir gün sonra süresi dolan 36 kişilik gruba 14 gün karantinada bulunduklarına dair belge verilerek ve karantina süreçlerini 14 gün boyunca evde devam ettirmeleri yönünde Onam Formu imzalattırılarak tahliyeleri gerçekleştirilmiştir.

261 vatandaşımızın ilimizden intikalleri 67 farklı ile AFAD Başkanlığınca kiralanan otobüslerle yapılmış olup, diğer vatandaşlarımız kendi imkânları ile yurtlarımızdan ayrılmıştır. İstanbul ilinden uçak ve benzeri nakil vasıtaları ile ikametlerine gitmek isteyenler Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait araçlar ile İstanbul Havalimanı ve Harem Otogarına intikal ettirilmiştir.

İlimiz limanlarına gelen gemi adamları farklı günlerde 6 grup halinde Gazi Süleyman Paşa yurdumuza yerleştirilmiş, toplam 46 gemi adamının karantina gözlem ve incelemesi devam etmektedir.