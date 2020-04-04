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Tarkan’dan koronavirüs açıklaması!

Megastar Tarkan, corona virüsü salgınının elbet biteceğini belirterek, herkese evde kalma çağrısında bulundu.
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Konserlerinde sık sık iklim değişikliğini anlatan videolar yayınlayan Megastar Tarkan, corona virüsü salgını ile ilgili ilk kez bir paylaşım yaptı. Köln’deki evinde çektiği bir fotoğrafı Instagram’a koyan Tarkan, şöyle dedi:

“Zor zamanlar…
Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek.
Ufuktan yine umutlar göz kırpacak.
Baharlar, yazlar gelecek…
Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim:
Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım.
Herkese sabır diliyorum.”

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Yorumlar

(1)
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Osman - EVİ NERESİ İMİŞ ALMANYAMI,SATILMIŞ DEVŞİRMELER.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 04 Nisan 12:09

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