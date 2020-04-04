Tarkan’dan koronavirüs açıklaması!

Konserlerinde sık sık iklim değişikliğini anlatan videolar yayınlayan Megastar Tarkan, corona virüsü salgını ile ilgili ilk kez bir paylaşım yaptı. Köln’deki evinde çektiği bir fotoğrafı Instagram’a koyan Tarkan, şöyle dedi:
“Zor zamanlar…
Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek.
Ufuktan yine umutlar göz kırpacak.
Baharlar, yazlar gelecek…
Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim:
Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım.
Herkese sabır diliyorum.”
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Yorumlar
(1 )
Osman - EVİ NERESİ İMİŞ ALMANYAMI,SATILMIŞ DEVŞİRMELER.
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