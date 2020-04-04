Pazarda ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Dün yayınlanan yeni genelgeyle birlikte marketlere ve pazarlara maskesiz girişler yasaklandı. Genelgenin yayınlanmasının ardından hemen harekete geçen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi’nin kendi ürettiği maskeleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacağını duyurmuştu.

ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILDI

Bu açıklamanın ardından bugün Doğukışla’da kurulan Cumartesi Pazarı’na ve Yuvam Akarca’da kurulan pazara İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından maskesiz kimse alınmadı. Maskesi olmayanlara ise İzmit Belediyesi ekipleri tarafından ücretsiz olarak maske dağıtılarak, pazara girişleri sadece ve sadece maske takarak sağlandı. Ekipler ayrıca vatandaşlara ücretsiz olarak eldivende vererek alışverişlerini sağlıklı bir şekilde yapmalarına yardımcı oldu. Ayrıca gün içerisinde de İzmit’in pek çok noktasında İzmit Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıtılacak.

DEZENFEKTAN OTOMATLARI DA YER ALDI

Pazar girişlerinde İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ücretsiz maske ve eldiven dağıtılırken vatandaşların ellerini temiz tutması, mikroplardan koruması adına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit halkının hizmetine sunduğu dezenfektan otomatları da yer aldı. Pazara giriş ve çıkış yapan vatandaşlar bu otomatlarda ellerini dezenfekte etti.

MASKELERİ İZMİT BELEDİYESİ ÜRETİYOR

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk günden itibaren sıkı tedbirler uygulayan İzmit Belediyesi, temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra, kendi dikimevinde maske üretimine başlamış ve öncelikli olarak bu maskeleri sağlık çalışanlarına dağıtmıştı. İlk etapta 50 bin adet üretilen steril maskeler, nano teknolojik ve sıhhi kumaşlardan üretiliyor. İzmit Belediyesi steril maske dışında siperlikli maske üretimi ve dağıtımına da başlamıştı.