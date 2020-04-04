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KOTO’dan açıklama: KGF teminatlı krediler bankalarca ivedilikle kullandırılmalı

KOTO, “Kullandırılacak kredilerin teminat yapısını oluşturacak KGF kefalet limitlerinin, işleme açılmaması yada kısıtlı limitlerle açılması nedeniyle iş insanlarımız kredilerden faydalanamıyor. Böylesi bir dönemde hayati önem taşıyan kredilerin ivedilikle kullanıma açılmasını bekliyoruz” açıklaması yaptı 
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Kocaeli iş dünyasının öncü kuruluşu Kocaeli Ticaret Odası, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketi kapsamında taahhüt edilen uygulamaları takip ederek, Kocaeli iş dünyasına yol göstermeye devam ediyor. ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinde hayata geçirilen uygulamaları http://koto.org.tr/korono- virusu-kapsaminda-yapilan- duzenlemeler-ve-alinan- onlemler-hd-5e847469937d7 bağlantısı üzerinden tüm üyelerin bilgisine sunan KOTO, aksayan durumlara da müdahale ediyor. Kocaeli Ticaret Odası son olarak, iş dünyasına adeta cansuyu niteliği taşıyan Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı İşe Devam ve Çek Destek Kredi ürünlerinin hızlı bir şekilde hayata geçirilerek bankalarca kullandırılması için açıklama yaptı. KOTO’dan yapılan açıklamada, “Kullandırılacak kredilerin teminat yapısını oluşturacak Kredi Garanti Fonu kefalet limitlerinin, işleme açılmaması yada kısıtlı limitlerle açılması nedeniyle  iş insanlarımız kredilerden faydalanamıyor. Böylesi bir dönemde hayati önem taşıyan kredilerin ivedilikle kullanıma açılmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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