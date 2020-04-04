Kocaeli'de Mart ayının zam şampiyonu belli oldu!

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Mart ayında, Kocaeli'de %0,65 oranında artarken, Türkiye genelinde %0,57 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, bölgedeki fiyat artışı %11,92 oranı ile Türkiye ortalaması %11,86’nın 0,06 puan üstünde gerçekleşti. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.

EN ÇOK SİVRİ BİBERİN FİYATI ARTTI

Kocaeli'de ise Mart ayında fiyatı en çok artan madde %41,98 ile Sivri Biber olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-14,59 ile Domates olmuştur.