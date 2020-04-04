Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:03 TSİ- Gündem G: Bugün 17:19 TSİ

Seyahat belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi

Şehir dışına çıkma yasağının ilk gününde Sakarya’da polis ekipleri şehir giriş ve çıkışlarında seyahat belgesi bulunmayan araçları geri çevirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüsü salgınıyla ilgili ek tedbirleri açıklamasının ardından şehir dışına çıkma yasağının ilk gününde Sakarya’da polis ekipleri şehir giriş ve çıkışlarında seyahat belgesi bulunmayan araçları geri çevirdi. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, 20 yaşın altındaki 1 sürücüye ise idari para cezası uygulandı.

ŞEHRİN GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA UYGULAMA NOKTALARI OLUŞTURULDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs salgınına karşı açıklanan son kısıtlamalara ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi. Büyükşehir statüsünde bulunan 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar gece 00.00 itibari ile bazı istisnalar dışında 15 günlük süre ile yasaklandı. Bu kapsamda Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin tüm giriş çıkışlarında uygulama noktaları oluşturuldu.

PARA CEZASI KESİLDİ

Sakarya’da da uygulanmaya başlanan şehir değiştirme yasağı kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Tek tek durdurulan ve araçların içindeki vatandaşların ateş ölçümlerini yapan polis ekipleri seyahat izin belgesi olmayan araçları şehir giriş ve çıkışlarından geri çevirirken kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan, Kocaeli istikametinden Sakarya istikametine gitmekte olan 20 yaşın altındaki bir vatandaşa ise idari para cezası uygulandı.

Bugün 12:03 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hürriyet Çölyaklıları, korona günlerinde de unutmadı mask
Hürriyet Çölyaklıları, korona günlerinde de unutmadı
Vali Aksoy, avukatların gününü kutladı mask
Vali Aksoy, avukatların gününü kutladı
İzmit Belediyesi Kuruçeşme’de ücretsiz maske dağıttı mask
İzmit Belediyesi Kuruçeşme’de ücretsiz maske dağıttı
Körfez Kaymakamı Bilgin’den vatandaşa çağrı mask
Körfez Kaymakamı Bilgin’den vatandaşa çağrı
Karamürsel’de eczanelere koronavirüs denetimleri mask
Karamürsel’de eczanelere koronavirüs denetimleri
Derince’de dört bir yana dezenfektan standı kuruldu mask
Derince’de dört bir yana dezenfektan standı kuruldu
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kandıralı genç Covid’i yendi! mask
Kandıralı genç Covid’i yendi!
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu mask
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu
Gölcük Devlet Hastanesi’nin bahçesine 2 konteyner kurulacak! mask
Gölcük Devlet Hastanesi’nin bahçesine 2 konteyner kurulacak!
Bakan Koca, 81 İlin vaka sayısını açıkladı mask
Bakan Koca, 81 İlin vaka sayısını açıkladı
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı mask
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı

GALERİ

İzmir koronavirüse aldırış etmedi! mask
İzmir koronavirüse aldırış etmedi!
LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine ‘canlı sınıf’ dönemi son aşamasında mask
LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine ‘canlı sınıf’ dönemi son aşamasında
Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu mask
Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu
Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı mask
Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı
Kocaeli'nden gitti uygulamaya takıldı mask
Kocaeli'nden gitti uygulamaya takıldı
859 kişinin karantinası bitti! mask
859 kişinin karantinası bitti!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL