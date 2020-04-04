Tutuş: İzmit’teki tünelin yeri yanlış

Kartal41 - bu kadar siyasi düşünceye şimdiye kadar raslanmadı ta tepeten tut meclis üyesi bile böyle bir günde siyaset yapıyor yazıklar olsun size izmit belediyesi öyle yapmışsa sende kentin orasına yap millette seni alkışlasın aynı durumda akp li bir beleidye olsa alkışlarsınız ama bir amaç var chp li belediyeleri engellemek karalamak sen kendinde inanıyormusun acaba 16 türk devletini temsilmi yokda cumhurbaşkanının simgesimi olayları carpıtma gercekci olun heleki böyle bir günde