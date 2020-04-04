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Tutuş: İzmit’teki tünelin yeri yanlış

AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, İzmit Belediyesi önüne koyulan dezenfeksiyon sis tünelinin yerinin yanlış olduğunu söyledi
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AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, Karamürsel ve İzmit’te kurulan dezenfeksiyon sis tünelllerini karşılaştırdı. Bu işin öncüsünün Ordu Büyükşehir Belediyesi olduğunu hatırlatan Tutuş, “İzmit Belediyesi de Ordu’dan görerek aynı dezenfeksiyon sis tünelini İzmit’e yaptı. Ama işin ruhunu anlayamadıklarını düşünüyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu sis tünelini halkın çok yoğun olduğu kent meydanına kurdu. İzmit Belediyesi, direkt kapının girişine yerleştirdi. Tünelden geçen belediyeye girmek zorunda. Aynı tüneli Karamürsel Belediyesi de kurdu. Ordu gibi Karamürsel de vatandaşı önceleyerek sis tünelini pazar girişine yerleştirdi” dedi. Tutuş ayrıca konuyla ilgili sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı:

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Yorumlar

(11)
11

Mehmet Aydın - sayın cumhurbaskanımız bunud yasaklaması lazım sıyasetı cunku su an siyeset zamanı degıl gercerten olay sıkıntılı test sayısı arttıkca rakam bence cok yukselecek bunun ıcın bır onlem alalım ınsanımızın dısarı cıkmaması ıcın herseyı yapalım maddı manevi olay bununla biter yoksa 1 ay ıcınde tum ınsanımıza bulasacak bu vırüs

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 17:22
10

Mehmet Aydın - karşılaştırma yapma en azında bu salgında siyaseti bırakın sadece size demıyorum herkeze diyorum 20 gun olmus ulkemıze gireli bu salgının hale ınsanlar 4-5 tl ye maske alıyor bu konuda bır calısmanız oldumu ama yasak demek kolay gel bul maskede pıyasadan bulabılıyorsan 20 krs olan maske olmus 4-5 tl hale sıyaset pesındesınız.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 17:11
09

Mehmet Aydın - ya kardesim allah kahretsin bunda bile siyaset güdüyorsun bir el atta başkan yardım et o zaman hemen haber olma derdi ya birsey demıyorum sızler gibilere.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 17:08
08

Evdekaltürki̇ye - allah senin belanı versin allah seni kahretsin ne kadar şerefsiz bir insansın sen anlamadım. karaktersiz ülke bu durumda herkes elini taşın altına koyuyor sen çıkmışsın eleştiri yapıyorsun haysiyetsiz. anca yalakalık yaparak AKP nin peşinde dolanıyorsun. adam ol sende elini taşın altına koy eleştiri yapma zamanı şimdi değil sende birşeyler yap görelim tebrik edelim. vallahi yüzüne tükürücem seni gördüğüm yerde. yazık sizin gibi ker insanlar bizim paramızla evinize ekmek götürüyorsunuz. Kim olduğumu öğrenmek istersen yoruma cvp ver vallahi sana adresimi vericem

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 16:34
06

Vatandas - Birlik beraberlikten bahsedenler kendileri yikici elestiriden eksik kalmiyorlar!!!

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 15:30
04

Burhan Gülkan - Belediyenin önü en kalabalık yerlerden biri,eleştiriceğine git tavsiyelerde bulun,istersen bi tanede evinin önüne iste

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 14:50
03

Hodri meydan4141 - Binanın içine koyaydın ya pes doğrusu yazık yazık millete hizmet tribünlere oynamak ruhunuza işlemiş.

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 04 Nisan 14:25
02

Kartal41 - bu kadar siyasi düşünceye şimdiye kadar raslanmadı ta tepeten tut meclis üyesi bile böyle bir günde siyaset yapıyor yazıklar olsun size izmit belediyesi öyle yapmışsa sende kentin orasına yap millette seni alkışlasın aynı durumda akp li bir beleidye olsa alkışlarsınız ama bir amaç var chp li belediyeleri engellemek karalamak sen kendinde inanıyormusun acaba 16 türk devletini temsilmi yokda cumhurbaşkanının simgesimi olayları carpıtma gercekci olun heleki böyle bir günde

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 14:09
01

eski biri - ya bunu elestirmek yerine sayin meclis uyesi baskanin yanina ciksan bu guzel bir uygulama baskanim ama suralarda su noktalarada aynilarini kursak vatandas icin daha guzel olur diyemiyomusunuz cokmu zor bu kotu gunlerde birakin birilerini elestirmeyi el ele verin birlik olun ve oturmus oldugunuz koltugun hakkini verin

Yanıtla . 25Beğen . 3Beğenme 04 Nisan 12:31
05

Cemal - @eski biri 01 nolu yoruma cevabı: Bunlardan meclis uyesimi olur olsa olsa yalaka yalama olur b doğru kelimeni duyayım mecliste ya izmit için izmit halkı için ama nerde belediye başkanı akp li olsaydı iyidi çünkü cepleri dolacaktı yanildılar fatma hanım ne kul hakkı yer nede yedirir sen ötede bayıl.tukuş

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 15:01
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