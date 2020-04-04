Marmara’da alarm verildi! Moloz yığını tespit edildi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi Boru Hattı Sistemi olarak da bilinen Ambarlı-Pendik, Muallim-Hersek ile Türkiye-Yunanistan Deniz Doğalgaz Boru hatları güzergâhı boyunca inceleme yaptı. Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre birçok noktada gemi çapa izleri ile boru hatları üzerinde moloz yığınlarının oluştuğu tespit edildi. Moloz yığınlarının daha çok balıkçı ağları, trol kapakları ile çeşitli balıkçılık uygulamaları sonucunda oluştuğu anlaşıldı.

HATLARA YAKLAŞMAK YOK

Denizcileri uyaran bakanlık, mevcut ve yeni yapılabilecek boru hatlarının 500 metre sağına ve soluna gemilerin demirlemesine izin verilmeyeceğini duyurdu. Önlemler kapsamında ayrıca, gemi trafiğine açık her türlü iskele ve tesis yapılmasına da müsaade edilmeyecek. Gemiler bu bölgelerde yük de boşaltamayacak. Boru hattına zarar verecek her türlü balıkçılık faaliyeti de söz konusu bölgelerde yasaklandı. Bakanlık boru hatlarının güzergâhları ve koordinatlarını denizcilere bildirerek gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.