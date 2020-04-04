Bakan duyurdu! Ödemeler 6 Nisan'da başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle PTT şubelerinde yoğunluk olmaması için kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı ve ücret garanti fonu ödemesi ödemeleri evden yapılacak. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakan Karaismailoğlu "İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemeleri, vatandaşlara PTT çalışanları tarafından 6 Nisan'dan itibaren konutlarında teslim edilecek" dedi. Bakan Karaismailoğlu "Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak" açıklamasında bulundu.