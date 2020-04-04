Duraklar ve parklar düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Koronavirüs’e karşı Sağlık Bakanlığı’nın ilk uyarıları itibariyle dezenfekte çalışmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, düzenli olarak taksi, otobüs, tramvay duraklarını ve parklarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

DEZENFEKTE UYGULAMASINA GECE GÜNDÜZ DEVAM

Toplu taşıma araçları, kurum binaları ve diğer pek çok yeri düzenli olarak dezenfekte eden ekipler, çalışmalarına gündüz ve gece saatleri fark etmeksizin devam ediyor. Ekipler bu kapsamda il genelindeki park, yeşil alan, taksi durağı, otobüs durağı ve tramvay duraklarını da dezenfekte ediyor.