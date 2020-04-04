Belediye başkanından güldüren paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirlerin ardından paylaştığı mesajında önce durumu özetleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ardından alınan kararları hatırlattı ve şöyle dedi;
Şehrimizde bu geceden itibaren;
Araç giriş-çıkışı yasaklanmıştır.
20 yaş altı gençlerimizin ve çocuklarımızın sokağa çıkması yasaklanmıştır.
Toplu alanlarda maske takma zorunludur.
Kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde bir araya gelinmeyecektir.
Bu paylaşımın ardından bir mesaj daha atan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu sefer de gençlere çağrıda bulunup kendisini 65 yaş yasağı sonrası şikayet eden gençlere takıldı.
Başkan Güler attığı twette; ''Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)'' ifadelerini kullanarak tebessüm ettirdi. Güler'in son mesajı ise, 'Son gülen Mehmet Hilmi Güler' oldu.
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Yorumlar
(1 )
Tekin 41 - 65 yas ve ustu vatandaslara ceza yazacak
cesaretiniz varmi?Cok zor...Arabamizda sigara ictik diye dogradiniz bizi.Sehir ic8nde emniyet kemeri takmadik diye dogradiniz bizi.Bu cezalar hep kendimizi bagliyordu.Sokaga cikip toplum sagligini etkileyen 65 yas ve ustune niye yazmiyorsunuz?Yazamazsiniz cunki oy kaybedersiniz.
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