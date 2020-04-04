Doğu Kışla’da sıkı tedbir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Coronavirüs tedbirleri kapsamında dün bir dizi yeni tedbir duyuruldu. Vaka ve ölü sayısının artmasının ardından daha önceden 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı 01.01.2000 ve sonrasında doğanlar için de getirilerek yasak genişletildi. Aynı zamanda yapılan açıklamada “Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır” ifadelerinde bulunuldu.
HEM KİMLİK HEM DE MASKE KONTROLÜ
Bugün Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda kurulan Cumartesi pazarında tedbirler arttırıldı. Pazar çevresine bariyerler çekilirken pazar alanına iki noktadan giriş verildi. Zabıta ve bekçiler gelen vatandaşlara hem kimlik hem de maske kontrolü yaparken maskesiz gelen vatandaşlar içeri alınmayarak girişte dağıtılan maskelerden verildi. 65 yaş üstü vatandaşlar ise yapılan kimlik kontrolü sonrasında pazar alanına alınmadı.
VATANDAŞIN SEÇMESİNE İZİN VERİLMEDİ
Bazı vatandaşlar ise kimlik kontrolüne tepki gösterirken ekipler bunun hem zorunlu olduğunu ve cezasının olduğunu belirtti. Pazar alanında faaliyet gösteren pazarcılar da tedbirlerini aldı. Hem maske hem de eldiven takan pazarcılar, vatandaşların ürün seçmesine izin vermedi. Pazar alanında sık sık denetim yapan bekçiler, maskeleri çıkartan vatandaşları uyardı.
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Yorumlar
(1 )
Tekin 41 - 65 YASUSTUNE CEZA YAZILDIMI ACABA .YAZIN 50 TL.GORELIM.YAZAMAZSINIZ .CESARET ISTER.!!!!!NEDENINI COK IYI BILIYORSUNUZ.!!!!ARABAMIZDA SIGARA ICTIK DIYE SEHIR ICINDE KEMER TAKMADIK DIYE DOGRADINIZ VATANDASI.BIZ KENDI SAGLIMIZDAN MESULDUK.65 YAS VE USTU OLUP KEYFI GEZIP TOPLUM SAGLIG8NI TAHDIT EDENLERE NIYE YAZMIYORSUNUZ?YAZAMAZSINIZ!!!!!!!!!!SONRA HAK HUKUK ADALET.
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