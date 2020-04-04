Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, İstasyon Caddesi’ndeki bir ekmek fırınının kömürlüğünde yaşayan Celal Ö. ile irtibata geçti. Celal Ö.'ye barınma evinde kalması teklif edildi. Celal Ö. zabıta memurları tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi’ne yerleştirildi.
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Kömürlükte yaşayan sara hastasına belediye sahip çıktı
Darıca'da bir ekmek fırının kömürlüğünde yaşayan sara hastası Celal Ö. (59), belediye kampına yerleştirildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz