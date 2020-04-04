Kömürlükte yaşayan sara hastasına belediye sahip çıktı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, İstasyon Caddesi’ndeki bir ekmek fırınının kömürlüğünde yaşayan Celal Ö. ile irtibata geçti. Celal Ö.'ye barınma evinde kalması teklif edildi. Celal Ö. zabıta memurları tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi’ne yerleştirildi.