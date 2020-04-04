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‘Corona’ nedeniyle başvuruları MEB yapacak

Corona virüsü salgını nedeniyle 7 Haziran'daki Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvurularını, bu yıl ilk kez MEB merkezi sistemle yapacak. Öğrencilerin tamamı adına yapılacak olan sınav başvurusu otomatik yapılsa da tüm öğrenciler sınava girmek zorunda olmayacak
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Sözcü'nün haberine göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme ile ilgili başvuru kılavuzu yayımlandı. Sınava giriş ve başvuru koşulları da netleşti.

KAPASİTE YÜZDE 50 ARTTI

Mağduriyet yaşanmaması için 2019’da 139 bin 600 olan kontenjan yüzde 50 artırılarak 213 bin 128’e çıkarıldı.

SINAVA BAKANLIK BAŞVURACAK

7 Haziran’daki sınava 1.7 milyon 8’inci sınıf öğrencisi girecek. Bakanlık 1.7 milyon öğrencinin tamamının başvurusunu kendisi yerine okul müdürleri aracılığıyla yapacağı için veli veya öğrencilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek kalmadı.

Elektronik fotoğraflı olacak Sınav Giriş Belgeleri, 28 Mayıs’ta okul müdürlüklerinden alınabilecek.

Bugün 13:45 TSİ - Eğitim

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