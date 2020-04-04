İzmit Belediyesi, Bekirdere’de ücretsiz maske dağıttı

Koronavirüsle mücadele kapsamında önceki akşam pazar, market, toplu ulaşım ve kalabalık olunan bölgelerde maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Bu genelgenin yayınlanmasıyla birlikte hemen harekete geçen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi tarafından üretilen maskelerin İzmit’in birçok noktasında vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda İzmit’in pek çok noktasında olduğu gibi Bekirdere Mahallesi’nde de vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıtıldı.
VATANDAŞLAR BÜYÜK MEMMUNİYET DUYDU
Sabah saatlerinde Doğukışla’da kurulan Cumartesi Pazarı ve Yuvam Akarca’da kurulan pazar noktasında İzmit Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıtılırken öğle saatlerinde ise İzmit’in pek çok noktasında olduğu gibi Bekirdere Mahallesi’nde vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıtıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu uygulamayı büyük bir memnuniyetle karşıladı.
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Yorumlar
(1 )
Hodri Meydan4141 - İzmit bekirdereden ibaret değil paşalı fatma başkan biraz merkez e çarşıya mahallere hizmet boyle şakadan hizmetle olmaz yılbaşında belediyenin onunde harcadığın parayı biraz mahallere dezenfeksiyona
harca.Yazık sana verilen oylara sen kim milleti devleti yönetmek kim.
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