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Maske fiyatları cep yakıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu taşıma, pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.Vatandaşlar ise maske fiyatları ne kadar? Maske kaç para? sorularının cevaplarını arıyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında toplu taşıma, pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.Vatandaşlar ise maske fiyatları ne kadar? Maske kaç para? sorularının cevaplarını arıyor. İşte maske fiyatlarıyla ilgili detaylar bu haberde...

Ancak salgın sonrası zaten fiyatları artan maskelerin şu an internet üzerinde 180 ile 335 lira arasında satıldığı görülüyor. (Yeniçağ)

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Yorumlar

(2)
02

Babacan - Basit bir bez parçasına verilen paraya yazık al bir metre Amerikan bezi kendin dik hemde vakit geçirmiş olursun biz öyle yaptık fırsatçılara meydan verme

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 16:55
01

Hasan - Almayın arkadaşlar böyle yerlerden maske bandana takın atkı takın daha iyi korur

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 15:46

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