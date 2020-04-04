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Gelecek Partisi'nde 2 ilçe başkanları daha atandı

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, kurucu Çayırova ve Kandıra İlçe başkanlarını atadıklarını açıkladı
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Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Çayırova kurucu ilçe başkanlığına Kurban Aktaş ile Kandıra kurucu ilçe başkanlığına Harun Öztaş’ı atadıklarını açıkladı. Başaran, sadece ülkemizi değil tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını nedeniyle olağanüstü günler yaşadığımızı vurgulayarak, “Virüsten korunmanın en iyi yolu evden çıkmamak ve hijyen kurallarına uymaktır. Bu nedenle atama tebliğlerini telefonla yapıp, belgelerini kurye ile gönderdik. Her iki arkadaşımıza da başarılar diliyorum. İzmit, Gebze ve Gölcük ilçe başkanlarından sonra Çayırova ve Kandıra ilçe başkanlarını da atamış olduk. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen programladığımız gibi tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

 "YÖNETİM KURULLARIMIZI OLUŞTURACAĞIZ"

Siyasi yaşamına AKP'de başlayan, ilçe başkanlığı ve belediye başkan aday adaylıklarında bulunan Harun Öztaş ile uzun yıllar Demokrat Partide ilçe başkanlığı yapan Kurban Aktaş yaptıkları açıklamada, “Bizlere olan güveni boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağız. Yetki belgelerimizi aldık. Görev ve sorumluluğumuz büyük. Hemen ilçe binalarımızı tutup yönetim kurullarımızı oluşturacağız” dediler.

Kurban Aktaş kimdir?

1964 Bayburt doğumlu olan Kurban Aktaş, müteahhitlik yapıyor. Başta amatör spor kulüpleri olmal üzere bir çok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev yapan Aktaş, altı yıl Demokrat Parti Gebze İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Aktaş evli ve üç çocuk babasıdır.

Harun Öztaş kimdir?

1984 Nizip doğumlu olan Harun Öztaş, ilköğretim ve liseyi İstanbul’da okudu. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Sınıf Öğretmenliği lisans bölümünü tamamladı. Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi (4.sınıf), İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Kazakistan Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yükseklisans (MASTER),Swiss Montreux Business School İşletme Yükseklisans(Master-MBA) okudu. Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesinde Psikoloji Doktora Tez aşamasında.Ayrıca Psikoloji bilimi ile ilgili bilimsel çalışmalarım bulunmaktadır. Yurtdışında yayınlanma aşamasında ve yayımlanmış makaleleri bulunmakla birlikte çok sayıda sertifikası var. 2011 yılından beridir farklı şirketlerde kurucu müdür ve müdürlük görevlerinde bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkan YardımcısıDoç.Dr. Selçuk ÖZDAĞ'ın açılışında bulunduğu Kandıra Özel Harun Öztaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez'inde kurucu müdür olarak görev yapmaktadır.

Bugün 14:44 TSİ - Siyaset

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