Körfez Kent Konseyi maske üretimi yapıyor

Türkiye koronavirüsle mücadele halinde. Bilim insanlarının yaptığı yorumlara göre bu süreçte yayılma hızında en çok dikkat çeken kentleri İstanbul ve Kocaeli olarak açıklamasının ardından ilimizde virüse karşı alınan tedbirler biraz daha artırıldı. Kent genelindeki sivil toplum kuruluşları da bu çalışmalara kendi imkanları ölçüsünde destek veriyor.

AKIN VE KUŞ İLGİLENİYOR

Körfez ilçede yapılan katkı amaçlı çalışmalara Körfez Kent Konseyi de destek oluyor. Konsey Başkanı Nazmi Akın ve Genel Sekreter Aslı Kuş’un bizzat yönettiği çalışmalar Körfez Halk Eğitim Merkezi’nin usta öğreticileri de katkı sunuyor. Çalışmalar kapsamında temin edilen malzemelerden Körfez Devlet Hastanesi’nde personel tarafından kullanılması amacıyla maskeler yapılıyor.

İLK ETAPTA 5 BİN ADET

Körfez Kent Konseyi’nin Tütünçiftlik merkezinde bulunan çalışma alanında kurulan tezgahlarda, gönüllü kadınlarca hazırlanan maskelerden ilk etapta 5 bin adet yapılacağı, bu sayının 15 bine kadar yükselebileceği belirtildi. Aynı zamanda çok sayıda kadın, evdeki imkanları ile projeye katkı sunuyorlar. Çalışma ile ilgili bilgi veren Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, ülkenin zor günler geçirirken sorumluluk almaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

AKIN’DAN TEŞEKKÜR

Konsey yönetiminin bu çalışmalara destek sunduğunu belirten Akın, “Merkezimizi üretim için hazır hale getirdik. Gönüllü arkadaşlarımızın bu süreçteki desteği bizim en büyük gücümüz. Halk Eğitim Merkezi’nin usta öğreticilerine ve maskelerin hazırlanmasını sağlayan dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.