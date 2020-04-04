Derince Sanayi Sitesi deterjanla yıkanıyor

Dünya genelinde hızla yayılan ve ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüse karşı alınan tedbirler her geçen gün arttırılıyor. Derince Belediyesi de ilk vakanın ülkemizde görüldüğünün açıklanması ile birlikte hızla tedbirlerini alarak uygulamaya geçmişti. Kent genelindeki kapsamlı çalışmalar yürüten Derince Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler ilçede birçok esnafın dükkanının yer aldığı Küçük Sanayi Sitesi’nde de dezenfekte çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor.

İÇ VE DIŞ TEMİZLİK

Deniz Mahallesi’nde yer alan Küçük Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen dezenfekte çalışmaları üç aşamalı olarak yapılıyor. Öncelikle Derince Küçük Sanayi Sitesi’nin yollarının köpüklü suyla yıkanıp ardından özel içerikli dezenfektanlarla temizlendiği bölgede dükkanların iç ve dış detaylı dezenfekte işlemleri de yapılıyor. Derince Belediyesi ekipleri ayrıca Sanayi Sitesi’nin dışında gün boyunca ilçe genelinde bir çok cadde ve sokakta kapsamlı dezenfekte çalışmaları yaptı.

HER NOKTADA ÇALIŞMA

İbni Sina Mahallesi’nde yer alan 70 konteynerin yıkanarak temizlendiği program kapsamında İSU Derince Şube Müdürlüğü binası, şantiyesi ve araçları, Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı, üst geçitler, Çınarlı Mahallesi’ndeki tüm sokaklar, ana arterlerdeki tüm otobüs durakları, Çenedağ ve Dumlupınar Mahallesindeki parklar ile toplumsal yaşamın yer aldığı noktalar da gün boyu dezenfekte edildi. Derince Belediyesi ekipleri bu çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirttiler. Dünya genelinde hızla yayılan ve ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüse karşı Derince’de alınan tedbirler her geçen gün arttırılıyor.