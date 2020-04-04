Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:20 TSİ- Gündem G: Bugün 15:22 TSİ

Derince Sanayi Sitesi deterjanla yıkanıyor

Derince Belediyesi tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Küçük Sanayi Sitesi rutin olarak dezenfekte ediliyor
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Dünya genelinde hızla yayılan ve ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüse karşı alınan tedbirler her geçen gün arttırılıyor. Derince Belediyesi de ilk vakanın ülkemizde görüldüğünün açıklanması ile birlikte hızla tedbirlerini alarak uygulamaya geçmişti. Kent genelindeki kapsamlı çalışmalar yürüten Derince Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler ilçede birçok esnafın dükkanının yer aldığı Küçük Sanayi Sitesi’nde de dezenfekte çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor.

İÇ VE DIŞ TEMİZLİK

Deniz Mahallesi’nde yer alan Küçük Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen dezenfekte çalışmaları üç aşamalı olarak yapılıyor. Öncelikle Derince Küçük Sanayi Sitesi’nin yollarının köpüklü suyla yıkanıp ardından özel içerikli dezenfektanlarla temizlendiği bölgede dükkanların iç ve dış detaylı dezenfekte işlemleri de yapılıyor. Derince Belediyesi ekipleri ayrıca Sanayi Sitesi’nin dışında gün boyunca ilçe genelinde bir çok cadde ve sokakta kapsamlı dezenfekte çalışmaları yaptı.

HER NOKTADA ÇALIŞMA

İbni Sina Mahallesi’nde yer alan 70 konteynerin yıkanarak temizlendiği program kapsamında İSU Derince Şube Müdürlüğü binası, şantiyesi ve araçları, Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı, üst geçitler, Çınarlı Mahallesi’ndeki tüm sokaklar, ana arterlerdeki tüm otobüs durakları, Çenedağ ve Dumlupınar Mahallesindeki parklar ile toplumsal yaşamın yer aldığı noktalar da gün boyu dezenfekte edildi. Derince Belediyesi ekipleri bu çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirttiler. Dünya genelinde hızla yayılan ve ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüse karşı Derince’de alınan tedbirler her geçen gün arttırılıyor.

Bugün 15:20 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hürriyet Çölyaklıları, korona günlerinde de unutmadı mask
Hürriyet Çölyaklıları, korona günlerinde de unutmadı
Vali Aksoy, avukatların gününü kutladı mask
Vali Aksoy, avukatların gününü kutladı
İzmit Belediyesi Kuruçeşme’de ücretsiz maske dağıttı mask
İzmit Belediyesi Kuruçeşme’de ücretsiz maske dağıttı
Körfez Kaymakamı Bilgin’den vatandaşa çağrı mask
Körfez Kaymakamı Bilgin’den vatandaşa çağrı
Karamürsel’de eczanelere koronavirüs denetimleri mask
Karamürsel’de eczanelere koronavirüs denetimleri
Derince’de dört bir yana dezenfektan standı kuruldu mask
Derince’de dört bir yana dezenfektan standı kuruldu
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kandıralı genç Covid’i yendi! mask
Kandıralı genç Covid’i yendi!
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu mask
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu
Gölcük Devlet Hastanesi’nin bahçesine 2 konteyner kurulacak! mask
Gölcük Devlet Hastanesi’nin bahçesine 2 konteyner kurulacak!
Bakan Koca, 81 İlin vaka sayısını açıkladı mask
Bakan Koca, 81 İlin vaka sayısını açıkladı
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı mask
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı

GALERİ

İzmir koronavirüse aldırış etmedi! mask
İzmir koronavirüse aldırış etmedi!
LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine ‘canlı sınıf’ dönemi son aşamasında mask
LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine ‘canlı sınıf’ dönemi son aşamasında
Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu mask
Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu
Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı mask
Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı
Kocaeli'nden gitti uygulamaya takıldı mask
Kocaeli'nden gitti uygulamaya takıldı
859 kişinin karantinası bitti! mask
859 kişinin karantinası bitti!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL