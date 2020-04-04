Körfez’e el dezenfektanları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında Körfez’in çeşitli noktalarına el dezenfektanları koyuldu. Ortak yürütülen çalışma ile dezenfektan ilk olarak; Tütünçiftlik Merkez, Mimar Sinan Mahallesi Camii önü, Yarımca ATM bölgesi, Hereke Karakol karşısı, Körfez Devlet Hastanesi ve Körfez Kent Petrol Karşısı ATM bölgesine yerleştirildi.

VATANDAŞ EVDE KALSIN

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi olarak koronavirüsle mücadele kapsamında 7/24 hizmet anlayışıyla Körfez’in dört bir noktasında dezenfektan çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, “Vatandaşlarımız evde kalsın, biz dışarıda gerekli çalışmaları yapıyoruz.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın da kullanımı için de yoğun kullanım alanı olan belirli noktalara Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte el dezenfektanları monte ettik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.