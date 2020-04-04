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İzmit Çarşı Yapı ve sanayi unutulmadı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlik araçlarıyla İzmitÇarşı Yapı ve İzmit Sanayi Sitesi alanında dezenfeksiyon çalışması yaptı
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsünden (Covid-19) dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, bu kapsamda İzmit ilçesi Çarşı Yapı ve İzmit Sanayi Sitesi alanında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

DEZENFEKTE EDİLİYOR

Halkın ortak kullanım alanlarının yanı sıra iş hayatının devam ettiği alanlar da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilaçlanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İzmit ilçesi Çarşı Yapı ve Küçük Sanayi Sitesi alanında dezenfekte işlemi yaptı. Alan içerisinde bulunan otobüs durakları da ekipler tarafından ilaçlandı. Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten Büyükşehir ekipleri, uygulamanın periyodik şekilde tekrarlanacağını belirtti.

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