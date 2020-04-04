İzmit Çarşı Yapı ve sanayi unutulmadı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsünden (Covid-19) dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, bu kapsamda İzmit ilçesi Çarşı Yapı ve İzmit Sanayi Sitesi alanında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
DEZENFEKTE EDİLİYOR
Halkın ortak kullanım alanlarının yanı sıra iş hayatının devam ettiği alanlar da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilaçlanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İzmit ilçesi Çarşı Yapı ve Küçük Sanayi Sitesi alanında dezenfekte işlemi yaptı. Alan içerisinde bulunan otobüs durakları da ekipler tarafından ilaçlandı. Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten Büyükşehir ekipleri, uygulamanın periyodik şekilde tekrarlanacağını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz