Gölcük’te topyekun mücadele

Gölcük Belediyesi, 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik hastaların, sokağa çıkmalarının yasaklandığı ilk günden itibaren derhal ekiplerini kurarak, 5 araç ile 7/24 alışveriş ve çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma yapmaya başladı. Oluşturulan çağrı merkezine gelen telefonlar sonrasında, diğer kurumlarla da koordineli bir şekilde, 65 yaş üstü yaşlıların ve kronik hastaların market alışverişleri yapılarak, çeşitli ihtiyaçları da gideriliyor.

KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Gölcük Belediyesi toplum sağlığını tehdit eden bulaşıcı Korona Virüs’e karşı dezenfektasyon çalışmasına büyük önem veriyor. Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşların ve sosyal alanların dezenfektasyonu yapılıyor. Gölcük Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler, yoğun bir tempoda çalışıyor. Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları dışında tüm minibüsler, taksiler, camiler, duraklar, eczaneler, bankamatikler, muhtarlıklar, sağlık ocaklar, huzurevi, çocuk parkları, meydanlar başta olmak üzere ortak yaşam alanları Gölcük Belediyesi tarafından günlük olarak dezenfekte ediliyor.