Körfez Belediyesi artık cep telefonunda

Körfez Belediyesi, gelişen teknolojileri yakından takip ediyor. Çağdaş ve modern belediyecilik anlayışı ile vatandaşların birçok işlemi elektronik ortamdan yapabilmesi ve güncel bilgilere ulaşabilmesi için Körfez Belediyesi Android ve IOS uygulamalarını kullanıma açtı.
KOLAY ULAŞILABİLİRLİK
Mobil uygulama sayesinde vatandaşlar güncel haberlere ulaşabilir, nöbetçi eczaneler ve yol tarifi, etkinlikler, borç sorgulama ve ödeme işlemleri, e-İmar uygulaması ve çek ilet gibi bir çok fazla seçeneğe anında ulaşabiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz