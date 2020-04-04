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AK Genç Dilovası’ndan videolu 'Evde Kal’ çağrısı

AKP Dilovası Gençlik Kolları Teşkilatı, çektikleri videolarla 'Evde Kal Dilovası' çağrısında bulundu
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AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca’nın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda konuşan AK Genç Dilovalılar, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınması gereken önlemlere dikkati çekti ve “Evde kal Dilovası” çağrısında bulundu.

TÜM İLÇE TEŞKİLATI VİDEODA

AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ve yönetimi tarafından başlatılan sosyal mesaj içerikli videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs çağrılarının ardındanMilletvekili Cemil Yaman,Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, eski Gençlik Kolları Başkanı Suat Şık, il, ilçe ve mahalle yönetimlerinde bulunan partililer aileleri ile birlikte çektikleri videoda, “Sağlığı için, Geleceğin için, Sevdiklerin için #EvdeKalDilovası, #EvdeHayatVar” çağrısında bulundular.

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